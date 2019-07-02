PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Непогода в Украине: без света остались 600 городов и сел

Из-за сильного ветра в ночь на 2 июля остались обесточенными более 600 населенных пунктов в пяти областях Украины.

Непогода в Украине: без света остались 600 городов и сел

В целом обесточен 601 населенный пункт: 291 в Черниговской области, 101 – в Житомирской, 85 в Киевской, 73 в Сумской и 51 в Ровенской.

– В ночь с 1 на 2 июля в результате осложнения погодных условий (сильный ветер) из-за срабатывания системы защиты линий электропередач обесточенО 601 населенный пункт в 5 областях, – отметили в ГЧСЧ.

ЧитайтеПогода в Украине на 2 июля (КАРТА)

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго. Пострадавших нет.

Источник: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

В Харьковской области из-за непогоды погиб человек, еще двое в реанимации
В Одессе сильный ветер валит деревья
Ураган в Киеве срывал крыши и валил деревья – улицы затопило
Поваленные деревья, разбитые авто и смерть человека: последствия непогоды в Украине
Непогода в Украине. Ливень затопил Каменец-Подольский и Закарпатье
Затопленные улицы и поваленные билборды: под Днепром разбушевалась непогода
Стихийное лето 2019. Смертельная молния в Украине и чего ожидать дальше
Непогода в Украине: в трех областях подтоплены сотни домов и разрушены переезды
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка