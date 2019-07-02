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Факты / Украина / Общество

Обстрел санитарного Хаммера на Донбассе: появились фото уничтоженного авто

Руководитель втеранив с Донбасса Татьяна Ткачук показала авто санитаров после обстрела с ПТРК боевиками.

Обстрел санитарного Хаммера на Донбассе: появились фото уничтоженного авто

Руководитель Всеукраинского союза ветеранов боевых действий Побратимов Украины Херсонщины Татьяна Ткачук опубликовала фотографии санитарного автомобиля, который обстреляли боевики под Водяным 1 июля.

Через выстрел из противотанковой управляемой ракеты от автомобиля остался только корпус.

Медики ехали на автомобиле для эвакуации украинского военного, которого подстрелил снайпер.

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Обстрел санитарного Хаммера на Донбассе: появились фото уничтоженного авто / 6 фотографий

Напомним, в Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий погиб на месте, а двое получили тяжелые ранения, впоследствии еще один из них умер.

Фото: Tatyana Tkachuk 

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