Руководитель втеранив с Донбасса Татьяна Ткачук показала авто санитаров после обстрела с ПТРК боевиками.
Руководитель Всеукраинского союза ветеранов боевых действий Побратимов Украины Херсонщины Татьяна Ткачук опубликовала фотографии санитарного автомобиля, который обстреляли боевики под Водяным 1 июля.
Через выстрел из противотанковой управляемой ракеты от автомобиля остался только корпус.
Медики ехали на автомобиле для эвакуации украинского военного, которого подстрелил снайпер.
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Напомним, в Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ. Один военнослужащий погиб на месте, а двое получили тяжелые ранения, впоследствии еще один из них умер.
Фото: Tatyana Tkachuk
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