Страсбург, 24 июня. Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы затягивается до позднего вечера. Такое в стенах Совета Европы происходит впервые. Депутаты, как в школе отпрашиваются чтобы выйти из зала.

Впрочем, ни поздние дебаты, ни необходимости доплачивать персоналу за ночную смену – ничего не значат, когда на кону стоит вопрос санкций в отношении России. Большая часть настаивает на их отмене.

После начала российской агрессии в Украине ПАСЕ лишило делегацию РФ права голоса, выступления и участия в заседаниях. Это ударило по самолюбию Кремля, Москва отказалась платить членские взносы – а это почти 33 миллиона евро в год, а также пригрозила вообще выйти из Совета Европы.

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5 лет Украина удачно отражала попытки России подковёрно договориться с европейцами об отмене ограничений, попытались это сделать и на нынешней сессии.

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Украинские депутаты, надеясь, что западные депутаты не выдержат и перенесут рассмотрение санкций внесли на голосование 226 поправок: так сказать, заспамилы асамблею.

Но Россию, похоже, хотели любой ценой затащить в ПАСЕ. Рассмотрение всех замечаний быстро закончили, и не в пользу Украины.

Киев этот раз в Страсбурге бой проиграл. 118 голосов за снятие санкций, 62 против. Россию вернули в ПАСЕ. И на будущее, ассамблея лишила себя даже права накладывать санкции на любые делегации. Россияне той же ночью вылетели из Москвы в Страсбург. В стенах ПАСЕ оказались и депутаты из санкционного списка Евросоюза, для них сделали исключение.

Один из самых одиозных – однопартиец скандального российского политика Жириновского Леонид Слуцкий. В прошлом году он стал фигурантом секс-скандала, его обвинили в домогательстве двое западных журналисток и телепродюсер из России. Теперь Слуцкий и еще 17 членов российской делегации целуются и обнимаются уже с союзниками в Ассамблее.

Как мед так ложкой – решили россияне и попытались проверить сможет ли Европа еще больше прогнуться. Выдвинули Слуцкого на должность вице-президента ПАСЕ.

Достаточного количества голосов он не набирает. В это же время украинская делегация попыталась второй раз опротестовать российские полномочия ссылаясь на не легитимность депутатов РФ.

Ассамблея отправила этот вопрос на рассмотрение экспертов так называемой Венецианской комиссии. Украинские депутаты в знак протеста покинули ПАСЕ. Вместе с ними демарш объявили парламентарии еще 6 государств – Словакии, Польши, Грузии и стран Балтии.

Этот шаг посылает очень неправильный сигнал стране, которая прибегла к вооруженной агрессии и стремится дестабилизировать демократию в Европе.

В обмен на снятие санкций Россия должна погасить все долги перед Советом Европой – 70 миллионов евро, допустить в Крым мониторинговую миссию и освободить украинских моряков, задержанных в 2018 году в Керченском проливе.

На этой неделе истекал срок, который международный морской суд давал России для освобождения пленных моряков. В результате Москва всех, как говорят, бросила – украинцев не отпустила, а только подсунула Киеву ноту МИД.

Россия для сохранения лица предложила Украине вернуть моряков, но только при условии, которое Украина не может принять – принять российский судебный процесс и косвенно признать оккупацию Крыма.

Впрочем, ответ министра вызвала возмущение у Владимира Зеленского. Почему Климкин ответил Москве не посоветовавшись с президентом. Возмущение Зеленского разделяют и эксперты-международники, которые советовали не спешить с ответом и возможно начать переговоры.

Какая из стратегий была бы лучше – пока сказать однозначно нельзя. Но в чем министр Климкин и президент Зеленский сходятся, наверное, это в том, что Брюссель и Москва ведут переговоры за спиной Украины, без ее участия.

Тоже самое происходило и в случае с возвращением России в ПАСЕ. Президент Зеленский подтвердил, что решение о снятии санкций из страны-агрессора решено было уже давно. Задолго до его встречи с президентом Франции и канцлером Германии.

Путин отреагировал на все в присущем ему дерзком стиле, но впервые заговорил о возможном обмене пленных моряков на россиян, арестованных в Украине.

Из Страсбурга для консультаций был срочно отозван посол Украины при Совете Европы.

Дмитрий Кулеба предлагает в ответ закрыть в Украине Офис Совета Европы и не допустить представителей организации наблюдателями на выборы. Но решение еще не принято.

Но главное, по словам посла, общественное мнение в западных странах пока на украинской, а не на российской стороне. Полосы ведущих изданий не отрекаются от заголовков об измене Европы. А этого на Западе не могут не учитывать.

Напомним, что государства, которые проголосовали против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, намерены подготовить совместную резолюцию относительно соответствующего решения Ассамблеи.