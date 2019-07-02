2 июля в западных, северных и центральных областях Украины пройдут дожди с грозами. В то же время на юго-востоке страны сохранится жаркая погода.

В восточных областях завтра жарко. Температура днем +32°…+35°. В целом без осадков, лишь на Харьковщине возможны дожди.

Жителей южных областей, по прогнозам синоптиков, также ждет жаркая погода без осадков. Днем столбики термометров поднимутся до +39°. Ночью +18°…+21°.

В западных областях завтра будет дождь. Без осадков будет только на Львовщине, Ривненщине и Волыни. Температура днем будет достигать +31°, ночью до +19°.

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На севере столбики термометров поднимутся до +28°. В Житомирской и Сумской областях возможны дожди с грозами. Ночью 14°…16° тепла.

В некоторых центральных регионах также пройдут дожди с грозами. Температура днем поднимется до +35°. Ночью +16…+19°.

К слову, Факты ICTV публиковали прогноз погоды на июль.