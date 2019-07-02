В Луганской области уничтожили позицию террористов, с которой велись обстрелы.

Военные ВСУ в Луганской области уничтожили позицию боевиков, с которой устраивали провокации и обстрелы.

Боевая разведывательная группа К-2 корректировала огонь с помощью дрона.

Все боеприпасы попали точно в цель и уничтожили блиндаж террористов.

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Оккупанты сразу начали бежать со своей позиции.

– По подтвержденной информации, один, правда, не добежал. Все было настолько неожиданно, что они даже не попытались сбить наш беспилотник, просто бросили свою позицию и убежали, – написал волонтер Юрий Мисягин.

К слову, на Донбассе снайперы боевиков обстреляли авто с волонтерами.

Источник: Юрий Мисягин

Фото: Юрий Мисягин