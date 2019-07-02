ЦИК на заседании приняла решения, позволяющие начать печать избирательных бюллетеней.

Центризбирком принял постановления, которые позволяют сегодня начать печать бюллетеней на внеочередные парламентские выборы.

Как сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко, сегодня макеты избирательных бюллетеней по многомандатному общенациональному избирательному округу передадут в полиграфический комбинат Украина.

Читайте: ЦИК утвердила форму и текст бюллетеня

Представители ЦИК также заявили, если с этого момента появятся жалобы или заявления любой политической силы, то это будет означать попытку сорвать выборы народных депутатов.

К слову, во время своего заседания Центризбирком зарегистрировал бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.