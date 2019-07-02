Две африканские страны решили ввести для украинцев электронную визу, которую нужно оформить по прибытии в страну.

С апреля по июль 2019 Украина опустилась в паспортном рейтинге и заняла 44 место (ранее было 40), потеряв безвизовый режим с двумя странами.

Данные обновленного Индекса паспортов свидетельствуют, что Украина делит 44 место с Никарагуа и Тувалу. Сейчас украинцы могут посещать без визы 126 стран.

За последние месяцы Джибути и Бенин изменили визовую политику. Теперь украинцы должны получать электронную визу вместо визы по прибытии.

Первое место в рейтинге занимают Япония и Сингапур, паспорта которых позволяют посещать без визы 189 стран мира.

Южная Корея занимает второе место вместе с Германией и Финляндией (187 стран).

Тройку лидеров замыкает Дания, Италия и Люксембург (186 стран).

Читайте: Туристический сезон 2019: безопасно ли летать чартерами и что скрывают авиаперевозчики

За 10 лет количество безвизовых стран для Украины выросла в 2,5 раза. В 2009 году граждане Украины могли посещать без визы всего 50 стран мира, занимая 62 место в рейтинге. По состоянию на начало июля украинцы могут без виз посещать 126 стран мира.

Напомним, 11 июня 2017 вступил в силу безвизовый режим между Украиной и ЕС. За эти два года украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Евросоюза.

Источник: Henley & Partners