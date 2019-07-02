Затока – поселок в Одесской области, который ежегодно принимает тысячи украинских и иностранных туристов. Факты ICTV расскажут о пляжах Затоки, вариантах жилья и развлечений.

Отдых у моря летом – один из самых популярных в Украине. Затока привлекает различные возрастные категории. Здесь можно спокойно отдохнуть у моря, а вечером пойти на вечеринку или в ночной клуб. В поселке много различных пансионатов, санаториев, отелей и частных апартаментов, которые сдаются в аренду. Поэтому такой отдых подойдет бюджетным туристам и тем, кто любит гулять “на широкую ногу”.

Пляжи Затоки

В общем, все пляжи здесь бесплатные, песчаные, вход в море – пологий, температура воды летом идеальная для купания. Такие условия подходят для отдыха с маленькими детьми. Почти везде можно арендовать зонтики и шезлонги. На центральных пляжах туристам предлагают различные аттракционы и водные развлечения.

Погода в Затоке летом

Месяц Температура воздуха (днем) Температура воздуха (ночью) Температура воды Июнь +25,5°С +18,9°С +21,7°С Июль +28,5°С +23,3°С +24,2°С Август +28,8°С +21,6°С +24,7°С

Жилье

Отель Welcome Summer

По желанию вы можете заказать платный трансфер. В каждом номере есть телевизор, холодильник, чайник. Завтрак подают по континентальной системе. На территории отеля есть большой бассейн, бар, ресторан, терраса, детские площадки, а также собственный пляж.

Номер на семь ночей для двоих взрослых в июне обойдется в 11 845 грн (завтраки входят в стоимость).

























Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Вилла Валентина

Частные апартаменты с двумя типами номеров: простой и стандартный. В стоимость простого номера входят: холодильник, телевизор, постельное белье, удобства на этаже или на территории. Стандартный предусматривает также кондиционер, собственную ванную и кухонные принадлежности в комнате.

Приготовить еду здесь можно на общей кухне или на мангале, к услугам гостей также беседки, бесплатный wi-fi. За дополнительную плату вам предоставят трансфер до и от виллы, а также стирку, автостоянку и полотенца.

Цена за простой номер для двоих в период с 21.06 по 28.08 составляет 550 грн в сутки. За стандартный номер – 750 грн.

























Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

База отдыха Березка

На территории есть мангал, теннисный стол, детская площадка и беседка. Все номера оснащены холодильниками и вентиляторами. В номерах с улучшенными условиями – телевизор, кондиционер, санузел. Для гостей, проживающих в отдельных деревянных домах, туалет и душ находятся во дворе.

Цена за проживание в деревянном доме вдвоем – 400-450 грн в сутки, за номер с удобствами 550-700 грн.

























Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 6 фотографий

Мини-отель Аджуга

На территории отеля есть небольшой бассейн, шезлонги, парковка, кафе. Здесь можно готовить еду на общей кухне или же заказать комплексное питание. Есть система видеонаблюдения и охрана. К услугам гостей номера с разными ценовыми категориями, в каждом номере кондиционер, телевизор и холодильник.

В период с 22.06 по 25.08 цена двухместного номера – 750-800 грн в сутки.













Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 3 фотографии

Развлечения

Аквапарк

Ориентировочная цена для детей до 140 см – 400 грн, для взрослых – 600 грн.

Луна-парк

Парк с большим количеством аттракционов для детей и взрослых всех возрастов. Вход бесплатный, оплата производится отдельно за каждую услугу.

Морские развлечения

На пляжах Затоки предлагают различные виды активных развлечений: виндсерфинг, водные скутеры и катамараны, бананы, рыбалку, прогулки на катере, полеты на парашюте и дельтаплане и др.

Ночные клубы и дискотеки

Самые популярные клубы в Затоке: Посейдон, Клаб-хаус, Гранит, Казанова, Дикий Зед, Кусты, Сказка, Твиндек и др.

Экскурсии

Рядом с Затокой находятся много интересных мест, куда можно пойти на экскурсию:

Центр культуры и вина Шабо;













Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 3 фотографии

Аккерманская крепость;













Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 3 фотографии

Одесские катакомбы;













Отдых в Затоке: пляжи, жилье, развлечения / 3 фотографии

Святой источник Иоанна Сочавского;

город Вилково.

С Затоки регулярно отправляются автобусы в Одессу, где также есть что посмотреть.

Затока – это место, где можно сочетать спокойный отдых на пляже с культурной программой и активными видами спорта. Здесь вы найдете жилье и развлечения на любой вкус и достаток. Поэтому запасайтесь кремом для загара и отправляйтесь навстречу приключениям.

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Фото: dreamstime, booking.com, shabo.ua, Аккерманская крепость, Villa Valentina, dorogovkaz.com, Аквапарк Затока, База отдыха Березка, Ukraine is, Одесские катакомбы