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Факты / Украина / Общество

Вступление в магистратуру 2 июля пройдет экзамен по иностранному языку

2 июля более 65 тыс. поступающих на обучение в магистратуру сдадут единый вступительный экзамен по иностранному языку.

Вступление в магистратуру 2 июля пройдет экзамен по иностранному языку

Основная сессия ЕВЭ (единого вступительного экзамена) пройдет в две смены (первая смена – в 10.00, вторая – в 14.00).

Допуск абитуриентов к пункту тестирования начнется в 9.15 / 13.15. За 10 мин до начала тестирования допуск студентов закроют.

На составление ЕВЭ будет отведено 60 минут. Общее количество заданий – 42. Тест состоит из двух частей: часть чтение содержит 22 задания; часть использование языка содержит 20 заданий. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания теста – 42.

Что нужно для сдачи экзамена:

  • экзаменационный лист;
  • оригинал документа, удостоверяющего личность (серия (при наличии) и номер которого указаны в экзаменационном листе)
  • приглашение-пропуск.

В случае отсутствия документов поступающий не сможет написать тест.

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Адреса пунктов тестирования и время начала экзамена указаны в приглашениях-пропусках, размещенных в Кабинете участника ЕФВВ/ЕВЭ. Доступ в кабинет участника осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-кодом, указанным в нем.

Результаты основной сессии ЕВЭ  будет размещено на информационных страницах абитуриентов не позднее чем за 14 календарных дней со дня проведения тестирования.

Напомним, что основная сессия ВНО началась 21 мая тестированием по математике, а закончилась 13 июня, тестированием по химии.

Источник: УЦОЯО

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