Украина отменила приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборах в Верховную Раду.

Украина отменил приглашение для наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочных парламентских выборах.

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– Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, – заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Андрей Парубий опубликовал в Twitter фото подписанного письма президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи.

Підписав лист до Президента #ПАРЄ @PACE_News Ліліани Морі Паск’є про відкликання мого запрошення для міжнародних спостерігачів від ПАРЄ на парламентських виборах. Серед міжнародних спостерігачів не можуть бути представники країни-агресора – Росії. pic.twitter.com/uq7QVoCOKd — Андрій Парубій (@AndriyParubiy) 2 июля 2019 г.

Ранее Факты ICTV писали, что представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению семи стран в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.