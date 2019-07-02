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Факты / Украина / Политика

Выборы в Верховную Раду: приглашение для наблюдателей ПАСЕ отменено

Украина отменила приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборах в Верховную Раду.

Выборы в Верховную Раду: приглашение для наблюдателей ПАСЕ отменено

Украина отменил приглашение для наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочных парламентских выборах.

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– Глава Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, – заявил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Андрей Парубий опубликовал в Twitter фото подписанного письма президенту ПАСЕ Лилиане Мори Паскье об отзыве приглашения для международных наблюдателей от Ассамблеи.

Ранее Факты ICTV писали, что представители Швеции в ПАСЕ присоединились к заявлению семи стран в знак протеста против возвращения России в ПАСЕ.

Фото: Dreamstime

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