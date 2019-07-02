Руслан Стефанчук, представитель президента в парламенте, рассказал Фактам ICTV об увольнении Климкина, избирательном кодексе и плане работы для Верховной Рады VIII созыва.

Руслан Стефанчук, представляющий интересы президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, рассказал, в чем проблема с увольнением Павла Климкина, почему он не видел текста избирательного кодекса и что должна успеть принять Рада VIII созыва.

Факты ICTV пообщались со Стефанчуком накануне эфира Свободы слова.

Об увольнении Климкина

Министр иностранных дел Павел Климкин написал заявление об увольнении еще 17 мая. Впрочем, Верховная Рада до сих пор не может его уволить.

В команде президента уже предложили замену – Вадима Пристайко. 1 июля комитет иностранных дел должен был в третий раз рассмотреть увольнение министра, впрочем из-за отсутствия двух его членов кворум был прерван и вопрос снова отложили.

Руслан Стефанчук называет это саботажем со стороны комитета.

– Сейчас некоторые члены комитета не уверены в том, что президент имеет право вносить представление на увольнение. Очень надеюсь, что в ближайшее время мы сделаем очередную попытку снять Климкина и назначить Пристайко министром иностранных дел, – рассказывает эксперт.

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Он сетует, в парламенте рассказывают, что президент отвечает за внешнюю политику, а возможности ее формировать не дают.

– Ситуация довольно интересная – обязанности есть, а возможностей и инструментария для их реализации нет.

Об избирательном кодексе

Избирательный кодекс, который приняли в первом чтении еще в 2017 году, до сих пор на рассмотрении в Раде. Сейчас парламентарии работают над правками, которых 4,7 тыс.

– Председатель ВР сказал, что это экзамен на честь этого парламента. Мы посмотрим, насколько Рада его сдаст.

Стефанчук называет большую часть поправок в кодексе злоупотреблением депутатами своими полномочиями и затягиванием парламентских процедур. В его принятии в этом созыве сомневается:

– Избирательный кодекс не воспринимается мажоритарщиками и не поддерживается многими депутатами. Большинство уже пошли на парламентские выборы и занимаются предвыборной деятельностью, поэтому, думаю, что возможность принятия избирательного кодекса минимальна.

Команда президента в парламенте будет поддерживать инициативы открытых списков и снижения проходного барьера для партий, рассказывает Стефанчук.

– Меня часто спрашивают: А как вы относитесь к избирательному кодексу? А я и не видел его текста, потому что там 4,5 тыс. поправок. Мы никогда не знаем, что на выходе. Когда мы посмотрим, что на выходе, тогда скажем, поддерживать этот кодекс или нет.

Об эффективности парламента

Внеочередные выборы уже 21 июля, а после того Рада VIII созыва будет работать, пока новые депутаты не принесут присягу. Времени мало.

Среди актуальных для Рады вопросов Стефанчук называет законодательные инициативы, которые подавал президент:

– Президент четко определился – он внес четыре основных инициативы: министр иностранных дел, министр обороны, председатель СБУ и генпрокурор. С этими людьми нам надо попрощаться. Перевернуть страницу и забыть, как страшный сон.

А также ряд законопроектов, которые успела внести команда Зеленского:

– Закон об импичменте, отмена депутатской неприкосновенности, возможность голосования наших военнослужащих на передовой, вопросы, связанные с тарифами на энергетику, с солнечными электростанциями, с ответственностью за кнопкодавство, – перечисляет представитель президента.

Кстати, ранее Факты ICTV пообщались с новым секретарем Национального инвестиционного совета Давидом Арахамией о реорганизации структуры и приоритетных направлениях его развития.