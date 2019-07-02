Встреча в нормандском формате возможна при условии того, что как Россия, так и Украина готовы пойти на уступки.

По мнению постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы, нормандский формат встретится, когда будет понятно, что Владимир Путин и Украина готовы идти на уступки.

Эти уступки должны быть отработаны.

По его словам, партнеры по формату не готовы к встрече, которая не принесла бы ощутимый результат. Так, ни Эммануэль Макрон, ни Ангела Меркель не могут себе позволить проведение безрезультатной встречи. Поскольку это чревато для них репутационными потерями.

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Дипломат также отметил, что Украина должна быть готова к компромиссам, которые предусматривают очень серьезные уступки со стороны России.

От россиян ей нужен прогресс в отношении политзаключенных, заложников, деэскалации и в перспективе – их полный выход из Донбасса. Признание Донецка и Луганска как прямых переговорных сторон является очевидно неприемлемым.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Кремле допускают восстановление нормандского формата.