11 июля delo.ua ekonomika+ в Киеве проведут 7й саммит для HR-директоров, ректоров и собственников бизнеса – HR Wisdom Summit.
HRD международных и крупных украинских компаний поделятся видением как меняется функции директоров по персоналу и почему мир переходит от управления людьми к взаимодействию.
Полезное общение. Спикеры поделятся лучшей экспертизой рынка труда, чтобы в комфортном общении вы смогли получить еще больше ценного опыта.
На саммите в трех блоках мы рассмотрим как HR трансформируется в диджитал, какие стратегические задачи будут в будущем стоять перед директорами по персоналу, почему в звездных командах постоянно нужно создавать драйв и как это сделать.
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Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по трансформации бизнеса, омниканальности, клиентоориентированности и управлению репутацией.
Количество участников ограничено – всего 300 гостей.
Среди приглашенных спикеров:
- Рената Чучмай – старший вице-президент и Global HR Business Partnership компании SoftServe;
- Татьяна Пашкина – HR-маркетолог в rabota.ua;
- Лариса Брувер – HRD группы 1+1 media;
- Ксения Губенко – HR Магистральные газопроводы Украины;
- Татьяна Гончар – директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг;
- Александр Кучеренко – директор устойчивого развития ДТЭК.
К слову, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что количество разрешений на концентрацию бизнесов в Украине сократилось.