11 июля delo.ua ekonomika+ в Киеве проведут 7й саммит для HR-директоров, ректоров и собственников бизнеса – HR Wisdom Summit.

HRD международных и крупных украинских компаний поделятся видением как меняется функции директоров по персоналу и почему мир переходит от управления людьми к взаимодействию.

Полезное общение. Спикеры поделятся лучшей экспертизой рынка труда, чтобы в комфортном общении вы смогли получить еще больше ценного опыта.

На саммите в трех блоках мы рассмотрим как HR трансформируется в диджитал, какие стратегические задачи будут в будущем стоять перед директорами по персоналу, почему в звездных командах постоянно нужно создавать драйв и как это сделать.

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Вас ждет опыт лидеров онлайн-рынка, а также кейсы по трансформации бизнеса, омниканальности, клиентоориентированности и управлению репутацией.

Количество участников ограничено – всего 300 гостей.

Среди приглашенных спикеров:

Рената Чучмай – старший вице-президент и Global HR Business Partnership компании SoftServe;

Татьяна Пашкина – HR-маркетолог в rabota.ua;

Лариса Брувер – HRD группы 1+1 media;

Ксения Губенко – HR Магистральные газопроводы Украины;

Татьяна Гончар – директор по персоналу и организационному развитию Смарт-Холдинг;

Александр Кучеренко – директор устойчивого развития ДТЭК.

К слову, глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявил, что количество разрешений на концентрацию бизнесов в Украине сократилось.