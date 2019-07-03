Президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье выразила сожаление по поводу решения Верховной Рады Украины отозвать наблюдателей из Ассамблеи на досрочные парламентские выборы.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье отметила, что Ассамблея имеет длительную практику, которая достигает 1994 года, сотрудничества с Украиной по наблюдению за выборами.

Она считает, что это позволило существенно улучшить законодательную базу страны и избирательной практики.

– Я должна подчеркнуть, что Украина, как член Совета Европы, находится под процедурой мониторинга Ассамблеи и имеет обязательства предложить Ассамблеи наблюдать за президентскими и парламентскими выборами, – добавила президент ПАСЕ.

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Паскье сказала, что готова обсудить, как улучшить отношения между Ассамблеей, украинским парламентом и его делегацией в ПАСЕ.

Напомним, 2 июля Украина отменила приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную Раду.

Источник: Европейская правда