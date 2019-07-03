Дозиметр пищит – это значит, что место назначения уже близко. Вокруг станции то там, то здесь – уровень загрязнения меняется. Иногда он даже в норме, но не у самого укрытия.

Сюда в ночь на 26 апреля прибыла первая пожарная команда, они увидели горящий энергоблок. Тогда даже пребывание на этом месте было смертельным. Сейчас радиационный фон выше за киевский почти в 9 раз.

Но тогда еще никто ни о чем не догадывался – вспоминает Анатолий Чумак. Он был в комиссии министерства здравоохранения и сам работал в зоне катастрофы. Вскоре тысячи ликвидаторов умрут от последствий радиации, выживут лишь десятки.

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Чтобы убрать радиоактивный графит с крыши разрушенного реактора из Германии прислали робота Джокера, но он не выдержал уровня радиации и сломался. Тогда решили пустить в ход так называемых биороботов, то есть людей. На видео это снял оператор Юрий Бардаков, с ним был режиссер Игорь Кобрин.

В зоне М – Маши, как тогда говорили, было более 10 тысяч рентген, человек мог находиться максимум 1,5 минуты. Именно этот эпизод американские режиссеры, благодаря украинским документалистам, смогли воспроизвести до мелочей. Даже момент, когда упал солдат, был на самом деле.

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Это лишь одна из причин, почему документальный фильм в 1986 году хотели запретить. Режиссер вспоминает, им даже хотели приписать антисоветизм.

Другой эпизод нашумевшего сериала – так называемые водолазы, которые по фильму добровольно пошли под реактор, чтобы откачать воду. Академик Легасов в сериале просит у Горбачева разрешение убить трех человек, чтобы не допустить нового, уже ядерного взрыва на ЧАЭС.

Алексей Ананенко, Валерий Беспалов и Борис Баранов после аварии получили задание спустить воду из теплоносителя под реактором, иначе ядерный взрыв накрыл бы все живое в зоне более 200 километров. От Киева, как в свое время от Хиросимы и Нагасаки, ничего бы не осталось.

На теле резиновые чулки от химического костюма, никакого погружения, даже водолазного скафандра, как в кино, не было.

Однако, только после выхода сериала, говорит Алексей Ананенко, о них узнали и заговорили. С остальными, свой подвиг он и теперь вспоминает как обычную работу.

Главный герой сериала – академик Валерий Легасов, который весной 1986 прибыл в Чернобыль из Москвы. Идея тушить песком с бором и свинцом с вертолетов действительно принадлежала Легасову.

Мост перед Припятью, здесь радиации намного больше. Эпизод из фильма – когда в ночь аварии люди вышли полюбоваться горящим реактором – говорят, выдумка. Никто сюда не приходил, ведь реактор было видно с самого города.

Удивительно, но почему-то в сериале не вспомнили роли киевского ЦК компартии, как и не показали первомайскую демонстрацию под радиоактивным воздухом. В чернобыльском досье КГБ есть сведения о тысячах киевлян, и в частности детей, которые получили дозы радиации. И о чрезвычайном риске для людей хорошо знало партийное руководство как в Киеве, так и в Москве.

Уже летом Легасов обнародует в Москве доклад о причинах аварии, среди которых – несовершенство реакторов типа РБМК. Но, руководство мыслило иначе – виновные были наказаны. Среди них и директор ЧАЭС Брюханов.

Так называемый белый дом – в самом центре Припяти, на углу проспекта Ленина и улицы Курчатова. Там, на четвертом этаже жил директор АЭС Виктор Брюханов.

Доктор наук Владимир Павлович четверть века изучал причины взрыва на ЧАЭС. Причин, говорит, было много – ряд форс-мажоров, как, например, просьба Киевэнерго дать дополнительный ток, эксперимент, отключение автоматических систем предотвращения, а еще – несовершенное компьютерное оборудование.

Чернобыльская АЭС. Здесь когда-то возвышался надпись – Станция имени Ленина. Здесь существует тот самый бункер под станцией, в котором в первой серии Чернобыля вроде бы проходило совещание. Здесь есть даже отдельная комната руководителя станции – там Брюханов говорил правительственным телефоном.

Но, по мнению руководителя отдела аварийной готовности, в сериале неточно воспроизвели и это укрытие и саму обстановку первой ночи. Ведь в фильме герои вроде не понимают, что реактор взорвался.

А вот о уровне радиации они действительно не знали. Не потому, что хотели скрыть, а просто в 1986 году на АЭС не было достаточно мощных дозиметров. Их пришлось срочно выписывать из Москвы.До сих пор все же неизвестно, о чем дословно говорили в ночь аварии.Никакие письменные показания и протоколы не сохранились.

О присутствии спецслужб в зоне свидетельствуют и архивы КГБ. В которых упоминается все – настроения людей, поиск виновных, и отдельно, поведение академика Легасова. Легасов упоминается скорее уже собственно, как и человек, который приезжал из Москвы и давал комментарии различным медиа, также позже Легасов упоминается в связи с выходом его посмертных воспоминаний об аварии на Чернобыльской АЭС.

Ровно через два года и один день академик сведет счеты с жизнью. Он первым сказал правду о несовершенстве советских реакторов, о странном эксперименте в ночь взрыва, об истинных масштабах катастрофы.

На Западе его называли героем, но у руководства Советского Союза он попал в опалу. За ним постоянно следили КГБ. Возможно, это подтолкнуло Легасова к самоубийству, другая версия – ему было трудно жить с тем, что он увидел и понял в Чернобыле и сколькими людьми пришлось пожертвовать, чтобы спасти страну и Европу.

Напомним, Факты ICTV писали, что думают о сериале Чернобыль непосредственные участники событий и насколько правдивую историю нам показывают.