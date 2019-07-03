Лесь Подервянский прокомментировал закон, которые предусматривает административное наказание за использование нецензурных слов.

Украинский художник и писатель Лесь Подервянский отреагировал на предложение Ольги Богомолец принять закон, предусматривающий наказание за использование нецензурных слов.

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Лесь Подервянский опубликовал скриншот Twitter-записи Айдера Муждабаева.

– По поручению Леся Подервянского передаю всем украинским СМИ, которые в ответ на просьбу о комментарии относительно антиматюкового закона метр послал на **й, его официальный комментарий: Тут надо запретить не слова, а предметы и действие – х*й, п**ду и е****ся. И все будет хорошо!, – написал Муждабаев.

Напомним, Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет мата. Его инициатором является Ольга Богомолец.