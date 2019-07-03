Сергей Притула будет баллотироваться в Верховную Раду в списках от партии Голос. О законопроектах, ради которых хочет идти в парламент, как будет совмещать творчество и политику и почему сначала был против введения квот – телеведущий рассказал в эксклюзивном интервью.

Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную Раду в списках партии Голос.

О том, какие законопроекты хочет реализовать в парламенте, как будет совмещать творчество и политику и почему сначала был против введения квот, но потом извинялся – Сергей Притула рассказал в интервью Викнам на СТБ.

Какие законопроекты Притула хочет реализовать в парламенте

Есть много разных китов, на которых основывается мое желание идти в парламент. Одними из них являются судебная, медицинская, пенсионная реформы.

Законопроекты, ради которых хочу идти в парламент и реализовать их, касаются работы парламентариев. Все привыкли к тому, что Верховная Рада – это территория, куда ты можешь приходить все три-семь каденций и вообще не беспокоиться. Ты там неприкосновенный и с тобой никто ничего сделать не может.

Я сторонник того, чтобы ограничить возможность быть народным депутатом до не более, чем двух каденций подряд. Президент же почему-то только две каденции может быть.

Если депутат за десять лет (две каденции) ничего не смог сделать, то нет смысла туда попадать третий, четвертый раз подряд.

Также нужно внедрять такие нормы, которые будут наказывать народных депутатов за их отсутствие на рабочем месте.

Как Притула планирует совмещать творчество и работу в парламенте

Я не хочу отказываться от того хорошего, что есть в моей жизни, потому что очень люблю свою работу – телевизионные съемки, гастроли. Однозначно, в таких объемах, как это было раньше, уже не будет.

Закон не запрещает совмещать работу народного депутата с творчеством. Если я могу этим зарабатывать, чтобы быть финансово независимым, то не собираюсь отказываться от этого. Если попадаю в парламент, то именно он для меня станет рабочим местом номер один.

Есть отпуск, выходные. Я не вижу большой проблемы, чтобы с 24 или 30 дней отдыха выделить 9 для съемок.

Что сказал Притуле Вакарчук, когда предлагал идти в парламент

У нас было несколько разговоров еще в прошлом году.Он говорил:

Сергей, я считаю, что сознательные люди должны держаться вместе.

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Почему Притула сначала был против введения квот, но потом извинялся

Я был против введения языковых квот в таком виде, как это делали два года назад. Я за рынок. Мне не нравилось то, что медиарынок переламывают через ногу. Это был достаточно силовой механизм.

Но перед вами человек, который в прошлом году извинился за то, что не воспринимал подобный способ введения квот.

Я был убежден, что очень сообразительные радио- и телеменеджеры, которые отвечают за их баланс, будут доставлять в эфир больше музыки известных украинских исполнителей – Вакарчука, Бумбокса. Поэтому не верил, что молодые группы смогут пробиваться.

Но после того, как прошло где-то полгода, не молодые группы стояли в очереди к главному или музыкальному редактору радиостанции, а они сами начали искать хорошую современную украинскую музыку.

Я приветствую закон, который был принят недавно и расширяет эти квоты до 90%.

Поэтому, когда слышу разговоры, что квотам надо дать дорогу назад, вижу в этом большую проблему. Потому что у нас и так сейчас на телевидении находят возможности, как их обходить.

Кто финансирует партию Голос

Разные люди. Это и Фурса, и личные коллеги Вакарчука, типа экс-руководителя Киевстара, и столичный ресторатор Дмитрий Борисов, я также пообещал дать средства.

Ранее Сергей Притула сообщил, что будет баллотироваться в парламент по спискам партии Голос.