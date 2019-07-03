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Факты / Украина

СБУ проверит, где жили Шарий и Клюев последние пять лет

СБУ начала проверку относительно пребывания в течение последних пяти лет на территории Украины экс-главы АП Андрея Клюева, блогера Анатолия Шария и бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

СБУ

Временно исполняющий обязанности председателя СБУ Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрей Парубий о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

По его словам, спецслужба до конца дня 3 июля уведомит ЦИК о результатах проверки.

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Баканов также пообещал обнародовать содержание полученных материалов.

В то же время в ГПУ заявили, что предоставили ЦИК исчерпывающую информацию об Анатолие Шарие и Андрее Клюеве.

Источник: СБУ

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