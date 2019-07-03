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Факты / Украина / Политика

ЦИК: Письмо Авакова – основание для отмены регистрации Клюева

В Центральной избирательной комиссии считают письмо министра внутренних дел Арсена Авакова с просьбой пересмотреть решение в отношении Андрея Клюева основанием для отмены его регистрации кандидатом в депутаты.

ЦИК: Письмо Авакова – основание для отмены регистрации Клюева

В письме Арсен Аваков указал, что Андрей Клюев в 2014 году выехал из Украины и за последние пять лет даже не пересекал государственную границу, что, по мнению члена ЦВК Леонтия Шипилова, является возможным основанием для отмены его регистрации кандидатом в народные депутаты.

– Это письмо будет одним из оснований для отмены регистрации кандидатом в народные депутаты… Но решение будет принимать ЦИК на своем заседании. Лично для меня это письмо является доказательством, – отметил чиновник.

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Шипилов также ожидает, что в связи с обращением спикера парламента Андрея Парубия в ГПУ, СБУ и Госпогранслужбу о предоставлении сведений о пребывании на территории Украины Клюева, видеоблогера Анатолия Шария и экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина ЦИК получит дополнительную информацию.

Напомним, 2 июля во время своего заседания ЦИК зарегистрировала бывшего депутата от Партии регионов Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.

В тот же день Арсен Аваков направил в ЦИК требование пересмотреть решение в отношении экс-главы Администрации президента времен Януковича.

Источник: УНИАН

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