Центральная избирательная комиссия определила округи, где 21 июля не смогут состояться внеочередные парламентские выборы.

ЦИК приняла к сведению, что внеочередные выборы в Верховную Раду не состоятся в аннексированом Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

На территориях, где не будет организовано и проведено голосование, не образуются окружные и избирательные комиссии, не регистрируются уполномоченные лица политических партий, доверенные лица кандидатов в народные депутаты Украины в таких одномандатных избирательных округах, не образуются специальные избирательные участки, существующие на временной основе.

Читайте: Восемь Зеленских зарегистрированы кандидатами в нардепы – ЦИК

Кроме того, на этих территориях запрещено проводить предвыборную агитацию, изготавливать избирательные бюллетени, информационные плакаты политических партий и кандидатов в народные депутаты и проводить другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Ранее ЦИК сообщила о начале печати избирательных бюллетеней.

Источник: ЦИК