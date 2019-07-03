Центральная избирательная комиссия определила округи, где 21 июля не смогут состояться внеочередные парламентские выборы.
ЦИК приняла к сведению, что внеочередные выборы в Верховную Раду не состоятся в аннексированом Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.
На территориях, где не будет организовано и проведено голосование, не образуются окружные и избирательные комиссии, не регистрируются уполномоченные лица политических партий, доверенные лица кандидатов в народные депутаты Украины в таких одномандатных избирательных округах, не образуются специальные избирательные участки, существующие на временной основе.
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Кроме того, на этих территориях запрещено проводить предвыборную агитацию, изготавливать избирательные бюллетени, информационные плакаты политических партий и кандидатов в народные депутаты и проводить другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.
Ранее ЦИК сообщила о начале печати избирательных бюллетеней.
Источник: ЦИК