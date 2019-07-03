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Факты / Украина / Политика

ЦИК назвала округа, на которых не состоятся парламентские выборы

Центральная избирательная комиссия определила округи, где 21 июля не смогут состояться внеочередные парламентские выборы.

ЦИК назвала округа, на которых не состоятся парламентские выборы

ЦИК приняла к сведению, что внеочередные выборы в Верховную Раду не состоятся в аннексированом Крыму и на временно оккупированных территориях Донбасса.

На территориях, где не будет организовано и проведено голосование, не образуются окружные и избирательные комиссии, не регистрируются уполномоченные лица политических партий, доверенные лица кандидатов в народные депутаты Украины в таких одномандатных избирательных округах, не образуются специальные избирательные участки, существующие на временной основе.

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Кроме того, на этих территориях запрещено проводить предвыборную агитацию, изготавливать избирательные бюллетени, информационные плакаты политических партий и кандидатов в народные депутаты и проводить другие избирательные процедуры, связанные с организацией голосования.

Ранее ЦИК сообщила о начале печати избирательных бюллетеней.

Источник: ЦИК

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