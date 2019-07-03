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Факты / Украина / Политика

Верховный суд не обязывал ЦИК регистрировать Шария и Клюева

Верховный суд Украины обязывал Центральную избирательную комиссию продолжить рассмотрение документов Андрея Клюева и Анатолия Шария, а не регистрировать их кандидатами в народные депутаты.

Голова Касаційного адміністративного суду ВСУ Михайло Смокович

Председатель Кассационного административного суда при Верховном суде Михаил Смокович прокомментировал регистрацию кандидатами в народные депутаты экс-главы АП Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

По его словам, суд не обязывал ЦИК регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение их документов.

Он уточнил, что у Центризбиркома есть еще так называемый институт отмены регистрации – если получены доказательства нарушения закона.

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По его словам, доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних пяти лет было недостаточно.

– Мы говорили, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно доказательств, – пояснил он, добавив, что по этой причине суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном.

В то же время в ГПУ заявили, что предоставили ЦИК исчерпывающую информацию об Анатолие Шарие и Андрее Клюеве.

ИсточникВерховний суд

 

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