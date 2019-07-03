Вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленского с просьбой разобраться в вопросе гражданства кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

– Господин президент! Я обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией Куницкого Александра.

Он имеет другое гражданство и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно, – заявила вокалистка группы КАZKA.