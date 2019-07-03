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Факты / Украина / Политика

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому с просьбой отозвать Куницкого

Вокалистка группы КАZKA харьковчанка Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся вокруг кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

Вокалистка группы КАZKA обратилась к Зеленскому с просьбой отозвать Куницкого

Александра Зарецкая обратилась к Владимиру Зеленского с просьбой разобраться в вопросе гражданства кандидата в депутаты от Слуги народа Александра Куницкого.

– Господин президент! Я обращаюсь к вам как представитель молодежи и как харьковчанка. Я ваш избиратель. Очень вас прошу разобраться с ситуацией Куницкого Александра.

Он имеет другое гражданство и об этом знает вся страна. Он не имеет права представлять вашу партию. Это неправильно и это незаконно, – заявила вокалистка группы КАZKA.

Александр Куницкий баллотируется в народные депутаты по округу №169 в Харькове.

30 июня на заседании ЦИК заявили о том, что получили документы, подтверждающие пересечение государственной границы Украины Александром Куницким по иностранному паспорту.

– Если комиссии станут известны основания для утраты лицом права быть избранным народным депутатом, то ЦИК отменяет регистрацию такого кандидата, – сказала член ЦИК Ольга Желтова.

Напомним, 2 июля во время своего заседания Центризбирком зарегистрировал бывшего депутата от Партии регионов и экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева кандидатом на выборы в Раду.

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