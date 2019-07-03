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Факты / Украина / Политика

Выборы в Раду: делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу

Предвыборная делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу в Украине в связи с отзывом приглашения для наблюдателей на досрочных выборах в Украине.

Выборы в Раду: делегация ПАСЕ досрочно прекратила работу

Предвыборная делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы прекращает свою деятельность в Украине.

Согласно заявлению на сайте Ассамблеи, такое решение было принято после получения письма от главы Верховной Рады к президенту ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в котором говорится об отзыве приглашения для наблюдателей на досрочных выборах в Украине.

– Как следствие этого решения предвыборная делегация решила прекратить свою деятельность досрочно, – говорится в сообщении.

Читайте: Киев должен пригласить наблюдателей ПАСЕ на выборы – Паскье

Делегация ПАСЕ работала в Киеве 2 и 3 июля. За это время представители Ассамблеи встретились с лидерами и представителями ряда партий, участвующих в выборах, общественными активистами и журналистами.

Напомним, 2 июля Украина отменила приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы в Верховную Раду.

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