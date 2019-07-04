Верховная Рада не обязана приглашать делегацию ПАСЕ для наблюдения за проведением внеочередных парламентских выборов в Украине.

Представитель Министерства иностранных дел Екатерина Зеленко заявила, что Верховная Рада не обязана приглашать делегацию Парламентской ассамблеи Совета Европы в качестве наблюдателей на внеочередных парламентских выборах.

По ее словам, ранее между ВРУ и ПАСЕ существовали партнерские, даже дружеские отношения, которые сейчас уже нельзя так характеризовать.

– На том этапе, когда было доверие и взаимное уважение, Парламентская ассамблея Совета Европы пользовалась авторитетом, руководство ВРУ инициативно приглашало ПАСЕ наблюдать за выборами в Украине, – сказала Зеленко.

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Она добавила, что обязательными для выполнения являются решения двух органов Совета Европы: Комитета министров и Европейского суда по правам человека.

Пока Украина не нарушила ни одного документа Совета Европы, который является обязательным к исполнению.

На сегодняшний день в МИД нет ни одного обращения от ПАСЕ и министерство не знает, поступало ли оно в Верховную Раду или ЦИК.

Напомним, президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье считает, что Украина должна пригласить их наблюдателей на досрочные выборы в Верховную Раду.