Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду могут попасть партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина.
Социологическая группа Рейтинг провела опрос, который продлился с 29 июня по 3 июля 2019 года, согласно которому больше всего мандатов в Верховной Раде получит партия Слуга народа.
За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей, которые придут на участки и определились с симпатиями.
- Также в Верховную Раду могут попасть партии:
- Оппозиционная платформа – За життя (13,4%);
- Европейская солидарность (8,3%);
- Голос (7,2%);
- Батькивщина (7,2%).
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Участие в досрочных парламентских выборах готовы принять 62% опрошенных граждан, еще 23%, скорее всего, будут участвовать.
12% опрошенных заявили, что не пойдут на выборы и 3% – не определились.
В опросе в формате личного формализованного интервью (face-to-face) взяли участие 2,5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и больше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.
К слову, в букмекерских конторах сделали прогнозы на досрочные выборы в Верховную Раду.
Источник: Социологическая группа Рейтинг