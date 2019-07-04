PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

В парламент могут попасть 5 партий – опрос

Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду могут попасть партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина.

Верховна Рада

Социологическая группа Рейтинг провела опрос, который продлился с 29 июня по 3 июля 2019 года, согласно которому больше всего мандатов в Верховной Раде получит партия Слуга народа.

За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей, которые придут на участки и определились с симпатиями.

  • Также в Верховную Раду могут попасть партии:
  • Оппозиционная платформа – За життя (13,4%);
  • Европейская солидарность (8,3%);
  • Голос (7,2%);
  • Батькивщина (7,2%).

Читайте: Выборы в Верховную Раду 2019 (ОНЛАЙН)

Участие в досрочных парламентских выборах готовы принять 62% опрошенных граждан, еще 23%, скорее всего, будут участвовать.

12% опрошенных заявили, что не пойдут на выборы и 3% – не определились.

В опросе в формате личного формализованного интервью (face-to-face) взяли участие 2,5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и больше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

К слову, в букмекерских конторах сделали прогнозы на досрочные выборы в Верховную Раду.

Источник: Социологическая группа Рейтинг

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ставки букмекеров на парламентские выборы – кто лидирует
Делегацию ПАСЕ не обязаны приглашать наблюдателями на выборах – МИД
Изменение места голосования: какова процедура и можно ли голосовать за мажоритарщиков
Что такое партийные списки и как они формируются
Парламентские выборы 2019: что нужно знать о выборах и партиях на них
Это и есть реванш – Парубий о регистрации Шария и Клюева
Когда в Украине парламентские выборы
Выборы 2019: как проверить себя в списке избирателей
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка