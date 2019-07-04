Согласно опросу Социологической группы Рейтинг, в Верховную Раду могут попасть партии Слуга народа, Оппозиционная платформа – За життя, Европейская солидарность, Голос и Батькивщина.

Социологическая группа Рейтинг провела опрос, который продлился с 29 июня по 3 июля 2019 года, согласно которому больше всего мандатов в Верховной Раде получит партия Слуга народа.

За нее готовы проголосовать 42,3% избирателей, которые придут на участки и определились с симпатиями.

Также в Верховную Раду могут попасть партии:

Оппозиционная платформа – За життя (13,4%);

Европейская солидарность (8,3%);

Голос (7,2%);

Батькивщина (7,2%).

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Участие в досрочных парламентских выборах готовы принять 62% опрошенных граждан, еще 23%, скорее всего, будут участвовать.

12% опрошенных заявили, что не пойдут на выборы и 3% – не определились.

В опросе в формате личного формализованного интервью (face-to-face) взяли участие 2,5 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и больше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности составляет не более 2%.

К слову, в букмекерских конторах сделали прогнозы на досрочные выборы в Верховную Раду.

Источник: Социологическая группа Рейтинг