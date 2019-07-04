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Факты / Украина

ДТП на Сумской: пострадавшие инициируют расследование по экспертам

Представители потерпевших в деле ДТП на Сумской в ​​Харькове недовольны действиями экспертов.

ДТП на Сумской: пострадавшие инициируют расследование по экспертам

Представители потерпевших в деле ДТП на Сумской в ​​Харькове, в которой фигурируют Елена Зайцева и Геннадий Дронов, готовят ряд обращений в правоохранительные органы по экспертам, которые проводили исследования в этом производстве.

Об этом сообщила журналистка Фактов Татьяна Доцяк.

Представительница пострадавших Лариса Матвеева будет инициировать расследование в отношении экспертов Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз, которые проводили исследование о наличии наркотиков в крови Зайцевой.

Сейчас она ждет заключения независимого эксперта, и если его заключение подтвердится, адвокат будет инициировать уголовное производство.

Представитель потерпевших Дмитрий Марцонь готовит обращение в Государственное бюро расследований в отношении действий следователя Игоря Волкова и нарколога Елены Федирко.

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– Уже в полиции есть многострадальное уголовное производство по техническим экспертам, которое инициировал адвокат Дронова Сергей Перепелица – харьковские эксперты не смогли вычислить скорость Зайцевой и тому подобное. Его закрывали, открывали, закрывали и снова открыли, – напомнила Доцяк.

Как известно, рассмотрение апелляции по делу о ДТП на Сумской назначено на 14 августа.

Фото: Мариенко Андрей

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