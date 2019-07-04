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Факты / Украина / Политика

Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз

Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше увеличилось в пять раз с начала 2014 года.

Количество украинских заробитчан в Польше увеличилось в пять раз

Руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса рассказала, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросла в пять раз: с 320 тыс. до примерно полтора миллиона.

Консул добавила, что по официальной статистике пока гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

Увеличение количества украинский в Польше влияет на работу консульств. Таким образом в 2014 году они делали 3,5 тыс. консульских действий, а в 2018 году – это количество резко возросло почти до 18 тыс.

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Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

– Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы ни работали украинцы, – отметила также она.

Небольшой процент граждан Украины все же работают в сфере IT-технологий.

Ранее Факты ICTV писали, чем украинцев привлекает работа в Польше и Чехии и почему они готовы покинуть родную землю ради труда за рубежом.

Источник: Укринформ

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