Народный депутат, глава Комитета ВР по делам ветеранов и лиц с инвалидностью Александр Третьяков опубликовал в Facebook видеоотчет о своей парламентской деятельности за последние пять лет.

В видеоотчете отмечается эффективность работы Александра Третьякова. За период 2014-2019 годов из 97 предложенных им законопроектов 41 был принят парламентом. Политик посетил свыше 80% заседаний Рады за этот срок, что намного выше среднего показателя.

По инициативе Третьякова в стране было создано Министерство по делам ветеранов, особенно необходимое в военное время. Организовано министерство по образцу аналогичного ведомства, существующего в США.

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Для изучения американского опыта Александр Третьяков вместе с членами профильного комитета дважды посещал Соединенные Штаты, и американские политики высоко оценили его успехи в реализации этой инициативы. В частности, Посол США в Украине Мари Йованович называла создание министерства важным шагом.

Как отмечается в отчете, из-за патриотической позиции и деятельности Третьякова Российская Федерация ввела против него санкции. Также подчеркивается, что НАПК по результатам проверки электронных деклараций Третьякова за 2015, 2016 и 2017 годы установила точность оценки задекларированных активов и отсутствие незаконного обогащения.

Звіт про роботу Олександра Третьякова у ВР (2014-2019) На цьому відео перша частина мого звіту за 5 років роботи у парламенті восьмого скликання – у цифрах і фактах. Більш детально на моєму сайті http://tretiakov.org/zvity – про кожен закон, який був поданий мною і прийнятий Верховною Радою. Також цей звіт отримали мої виборці в місті Києві, на окрузі №219 у Святошинському районі. В другій частині мого звіту будуть опубліковані результати 5 років моєї роботи на окрузі.Як це прийнято в демократичних країнах, я щорічно звітую перед своїми виборцями. Вважаю, що за цей час зробити вдалося багато – для країни, рідного міста та округу.Дякую за підтримку і співпрацю! Знаю, що треба робити, та маю багато доручень від виборців, які й планую реалізовувати під час наступної каденції у парламенті. Ми – разом. Працюємо далі! Опубліковано Олександром Третьяковим Понеділок, 1 липня 2019 р.

Третьяков отметил, что этот отчёт – итоговый за все пять лет каденции. В то же время, как это принято в демократических странах, народный депутат ежегодно отчитывался перед избирателями.

Кстати, ранее Факты ICTV писали, что Третьяков является одним из наиболее успешных руководителей комитетов ВР по количеству принятых законопроектов.

Фото: Александр Третьяков