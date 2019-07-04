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Факты / Украина / Общество

Новые лидеры 2: какая идея самая важная для Украины — видео-трансляция

Онлайн-трансляция второго сезона телепроекта Новые лидеры начнется сегодня, 4 июля, в 22.30. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.

Нові лідери

Новые лидеры сегодня проведут первый прямой эфир во втором сезоне.

Так, среди топ-50 лидеров Отборочный комитет проекта выбрал 8 лучших, которые будут бороться за главный приз – денежное вознаграждение на реализацию своей идеи национального масштаба.

Читайте: Новые лидеры 2 сезон: кто вошел в топ-8

Финалистов выбирали судьи Новых лидеров, но победителя будут выбирать украинцы путем СМС-голосования.

Народ должен определиться, чей проект является самым важным для нашей страны, а новый ведущий проекта Павел Казарин поможет зрителям проверять лидеров.

Новые лидеры 2 – онлайн-трансляция:

Прямые эфиры проекта будут проходить каждый четверг в 22.30 на телеканале ICTV.

Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.

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