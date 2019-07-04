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Факты / Украина

Погода в Украине на 4 июля (КАРТА)

На юге Украины пройдут кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/сек.

Погода

4 июля в южной части Украины ожидаются местами кратковременные дожди, грозы и шквалы 15-20 м/сек.

На остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, западный, 5-10 м/с.

Читайте: Гороскоп на сегодня, 4 июля

Температура ночью 8-13°, на побережье морей 15-20°; днем 19-24°.

На юге и востоке страны до 25-30°.

В Киеве воздух прогреется до 23° тепла.

К слову, погода в июле будет жаркой, стоит ожидать температуры воздуха на уровне около 30° тепла.

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