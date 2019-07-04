Россия созвала заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона с целью вмешаться в парламентские выборы в Украине.

Цель созыва Россией заседания Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона – попытка страны-агрессора вмешаться во внеочередные парламентские выборы в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Facebook.

Глава ведомства подчеркнул, что попытки Москвы повлиять на выборы в Верховную Раду будут мощнее тех, к которым Россия прибегала перед президентскими выборами.

К ним Климкин также относит обнародованное решение об увеличении масштабов раздачи российских паспортов жителям временно оккупированных территорий на Донбассе.

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Кроме того, глава МИД обратил внимание на интервью президента РФ итальянскому изданию Corriere della Sera, в котором Владимир Путин высказывается о межконфессиональных отношениях и якобы “разгуле неонацизма” в Украине.

– Ждем попыток обсуждения этих вопросов на международных площадках или “тематических” провокаций. А, скорее всего, и того, и другого, – написал дипломат.

Как известно, заседание Совета безопасности ООН из-за украинского языкового закона, который вдруг созвала Россия, предварительно запланировано на 16 июля.