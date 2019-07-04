Законопроект о дематюкации языка, предусматривающий наказание за использование нецензурных слов, зарегистрировали в Верховной Раде 2 июля.

Текст законопроекта О ​​противодействии сквернословию (дематюкации языка) №10414 появился на сайте парламента.

Документ предусматривает штрафы и наказания за использование мата.

Цель законопроекта – борьба с использованием нецензурной лексики во время трансляции телерадиопрограмм, публичных выступлений, а также во время распространения материалов, содержащих нецензурную лексику средствами массовой информации и другими способами.

В проекте закона прописана ответственность за употребление нецензурной лексики публичными лицами, в общественных местах, во время телерадиопередач и в СМИ.

Суммы штрафов колеблются от 51 грн до 1 700 грн. Предусмотрены также общественные работы сроком от 40 до 60 часов и административный арест до 15 суток.

Также в законопроекте предложено полученные от уплаты штрафов за административные нарушения средства направлять на развитие Украинского культурного фонда.

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Проект закону Про протидію … by on Scribd

К слову, инициатором законопроекта является Ольга Боломолець.

Главным комитетом, который рассматривает проект, является комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.

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