Законопроект о дематюкации языка, предусматривающий наказание за использование нецензурных слов, зарегистрировали в Верховной Раде 2 июля.
Текст законопроекта О противодействии сквернословию (дематюкации языка) №10414 появился на сайте парламента.
Документ предусматривает штрафы и наказания за использование мата.
Цель законопроекта – борьба с использованием нецензурной лексики во время трансляции телерадиопрограмм, публичных выступлений, а также во время распространения материалов, содержащих нецензурную лексику средствами массовой информации и другими способами.
В проекте закона прописана ответственность за употребление нецензурной лексики публичными лицами, в общественных местах, во время телерадиопередач и в СМИ.
Суммы штрафов колеблются от 51 грн до 1 700 грн. Предусмотрены также общественные работы сроком от 40 до 60 часов и административный арест до 15 суток.
Также в законопроекте предложено полученные от уплаты штрафов за административные нарушения средства направлять на развитие Украинского культурного фонда.
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Проект закону Про протидію … by on Scribd
К слову, инициатором законопроекта является Ольга Боломолець.
Главным комитетом, который рассматривает проект, является комитет по вопросам свободы слова и информационной политики.
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