Ставки на выборы в Верховную Раду 2019 продолжают принимать букмекерские конторы.

Внеочередные парламентские выборы 2019 в Украине состоятся 21 июля. Центральная избирательная комиссия уже завершила процедуру регистрации кандидатов в народные депутаты.

А вот букмекерские конторы продолжают принимать ставки на выборы 2019.

В прогнозах одной из них лидирует партия Слуга народа. Коэффициент на то, что она наберет примерно 45,5% голосов, составляет 1,4. Неплохие шансы пройти в парламент у Оппозиционной платформы с коэффициентом 1,65.

Букмекеры уверены, что партия Голос также преодолеет барьер 5% на парламентских выборах 2019. Коэффициент на то, что она наберет больше 8,5% поддержки, составляет 1,72.

Одинаковые шансы получить мандаты в Верховной Раде у партий Батькивщина и Европейская солидарность.

Читайте: Выборы в Верховную Раду (ОНЛАЙН)









Ставки букмекеров на парламентские выборы – кто лидирует / 2 фотографии

Ставки на выборы 2019 еще одной большой букмекерской конторы не слишком отличаются от предыдущих. Лидером остается партия Слуга народа. У партии Батькивщина есть шансы набрать более 7,5% голосов.

А вот коэффициент на то, что партия Европейская солидарность наберет больше 7,5% поддержки, составляет 2,20.

Букмекеры уверены, что на выборах в Верховную Раду 2019 партия Оппозиционная платформа может набрать больше, чем 11,5% голосов. Коэффициент на то, что партии Голос удастся преодолеть порог 8,5% составляет 1,91.

Ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборах в Верховную Раду.