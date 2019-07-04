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Факты / Украина / Политика

Украина готовит контракт с Канадой на поставку бронетехники

Украинская сторона работает над заключением контракта с Канадой, который утвердит поставки бронированной техники для нужд ВСУ.

Украина готовит контракт с Канадой на поставку бронетехники

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с министром обороны Канады. Они обсуждали вопросы военного взаимодействия, в том числе закупку летальной оружия.

– Мы обсудили конкретные вопросы новейших бронемашин и некоторых компонентов вооружения, – сказал Аваков.

Министр объясняет, что на согласование всех деталей и достижения окончательных договоренностей уйдут месяцы.

– Речь идет о конкретном современном виде вооружения. Думаю, что за два-три месяца мы можем в деталях обсудить это и подписать контракт, – отметил политик.

В Торонто продолжается третья международная конференция по реформам в Украине.

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Для участия в конференции прибыли президент Владимир Зеленский, большая правительственная делегация во главе с первым вице-премьер-министром Степаном Кубивым, а также представители некоммерческого и частного секторов.

К слову, Джастин Трюдо заявил, что Канада готова усилить антироссийские санкции.

Источник: Укринформ

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