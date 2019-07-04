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Факты / Украина

В Одесский порт зашли корабли НАТО

4 июля в Одесский морской порт зашли четыре корабля НАТО.

Корабель НАТО

4 июля в Одесский морской порта прибыли четыре корабля НАТО, которые будут принимать участие в международных учениях Sea Breeze 2019.

Около 10.00 в порт зашел канадский фрегат Toronto из постоянной группы SNMG2, а следом за ним причалил эсминец Великобритании D37 Duncan.

Приблизительно в 11.00 в Одесском морском порту пришвартовали турецкий фрегат F241 Turgutreis, а в 12.00 зашел F221 Regele Ferdinand из Румынии.

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В Одесский порт зашли корабли НАТО / 4 фотографии

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Все корабли входят в состав постоянной группы НАТО, которая несет дежурство в Средиземном море.

Они будут находиться в Одессе до 8 июля, а 7 июля, в День флота, будут организованы экскурсии на флагман группы – фрегат Toronto.

Напомним, военные украинско-американские учения Sea Breeze 2019 начались в Одессе 1 июля.

Фото: Думская

Источник: Думская

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