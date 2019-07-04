Глава партии Голос Святослав Вакарчук выступил против закона о дематюкации языка.

Фронтмен группы Океан Эльзы глава партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что окружающие и он сам иногда используют ругательства, а в Украине хватает более важных проблемы.

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– При всем уважении, я человек из рок-н-ролльного прошлого и настоящего, поэтому думаю, что мне было бы не совсем честно выступать за то, чтобы сегодня прямо мы принимали этот закон, – отметил Вакарчук.

Напомним, Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий запрет мата. Его инициатором является Ольга Богомолец.