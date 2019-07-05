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Факты / Украина

Боевики игнорируют открытие КПВВ в Золотом

КПВВ Золотое в Луганской области возобновил работу еще в марте, однако главари боевиков категорически отказываются открыть там свой контрольный пункт въезда-выезда.

КПВВ Золоте

Заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь рассказал, что в Золотом есть вся необходимая инфраструктура для открытия КПВВ, однако боевики это игнорируют.

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По его мнению, причин может быть несколько:

– Возможно, есть какая-то военная составляющая на том направлении. Они, возможно, учитывают какие-то свои угрозы, но на начальном этапе было договорено, и опять же мы говорим, что украинская сторона выполняет взятые на себя обязательства, а противоположная, практически игнорирует.

Напомним, КПВВ Золотое в Луганской области возобновил функционирование для пропуска лиц и транспортных средств 24 марта.

Фото: ДПСУ

Источник: Громадське

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