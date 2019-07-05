Как заполнить декларацию о доходах в Украине в 2019 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Автоматически заполнить часть декларации о доходах можно при помощи сервиса от ГФС в Электронном кабинете плательщика (э-кабинете).

Сначала нужно запросить ведомости о доходах за прошедший год, сделав запрос в Госреестр физлиц:

выбираем раздел Заявления, запросы для получения информации;

ставим отчетный период;

выбираем форму F1301802;

сохраняем и подписываем.

Обработка запроса займет примерно 20 мин, а ответ отобразится в папке Входящие/исходящие документы в э-кабинете.

Как заполнить декларацию о доходах

Выбираем раздел Декларация об имущественном положении и доходах. Чтобы она была заполнена на основании данных ГФС, отметьте соответствующую пункт. Далее создаем Налоговую декларацию об имущественном положении и доходах. Документ будет автоматически частично заполнен, а недостающие данные нужно внести вручную.

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Также в декларацию о доходах нужно вручную прописать данные о заработке, полученном от физлиц. Стоит помнить, что доходы из-за границы в реестре не отображаются. Их тоже необходимо ввести самостоятельно.

К слову, проверка деклараций за 2017-2019 гг. показала, что нардепы в общей сложности скрыли 8,5 млрд гривен.