Россия на сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО распространила спецвыпуск вестника организации, в котором подала Херсонес Таврический как объект РФ.
Во время работы 43-й сессии комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку российская делегация распространила спецвыпуск вестника ЮНЕСКО, в котором Херсонес Таврический представлен как объект РФ.
Об этом сообщил министр культуры Украины Евгений Нищук.
Глава ведомства подчеркнул, что такие действия оккупанта нарушают нормы международного права, резолюции Генассамблеи ООН и Исполнительного совета ЮНЕСКО, согласно которым Крым признается территорией Украины.
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Нищук обещает поднять этот вопрос на правительственном совещании и призвал МИД Украины направить ноты с требованием прекратить распространение неправдивой информации на мероприятиях ЮНЕСКО.
Напомним, представители стран ЕС продлили крымские санкции до 23 июня 2020 года.