Пять лет назад украинским силам удалось освободить Славянск, вынудив боевиков Гиркина покинуть город. Это стало результатом хорошо спланированной и филигранно выполненной боевой операции.

5 июля – дата освобождения Славянска от российской оккупации в 2014 году.

Пять лет назад в этот день город был освобожден украинскими силами от захвативших его незаконных вооруженных формирований под общим командованием российского террориста, офицера ФСБ Игоря Гиркина, более известного под псевдонимом Стрелков.

– В этот день в 2014 году был освобожден город Славянск от российских оккупантов, которые желали захватить почти всю страну, – говорит подполковник милиции и партизан-доброволец Сергей Приймачук, участвовавший в освобождение города.

Он отмечает, что разжигать протестные настроения среди населения в городе Славянске стали еще за два года до оккупации. Пророссийские силы консолидировались в отряд борцов за экологию под лозунгом сопротивления добыче сланцевого газа на наших землях. Уже тогда было очевидно, что за этим стоят российские спецслужбы.

Среди “борцов” были и казаки Донской паланки, и дорогостоящие местные адвокаты, а возглавили движение коммунисты. Городской парторг Славянска Анатолий Хмелевой, у которого денег даже на приличный костюм не хватало, вдруг стал издавать газеты и брошюры, очевидно, где брали деньги.

Все эти «борцы» с добычей сланцевого газа, а также “за права русскоязычных” и “против олигархов” подготовили почву для оккупации севера Донетчины.

– Те кто пишет и тиражирует версии о том, что оккупанты и их приспешники ушли сами или глубоко заблуждается или сознательно старается умолить роль защитника государства Украина, – подчеркивает Приймачук.

Партизан-доброволец так же высказался насчет тех авторов, кто весьма вольно жонглирует фактами, а зачастую откровенно перевирает все события того времени.

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– Где они были в то время под пулями и снарядами, минами и ракетами. Пили ли они воду из луж? Многие в это время наживались на беженцах и переселенцах, а некоторые из них кормили и поили бандитов-сепаратистов! Так было в Святогорске, Славянске и даже в Изюме, – добавил Приймачук.

Приймачук также рассказал о роли в освобождении Славянска генерала-лейтенанта Владислав Бухарева, нынешнего главу Службы внешней разведки Украины. Бухарев был одним из организаторов операции, требовавшего от своих подчиненных ответственности и дисциплины в условиях секретности выполнения операций.

– Во-первых, все действия нашей ДРГ были четко спланированы, указания и задание, которые мы получили осуществлялись под руководством генерала Бухарева. Без дисциплины, без высочайшей ответственности, задачи военного характера в условиях скрытности и секретности выполнить не возможно, – уточняет партизан-доброволец.

Приймачук так же подчеркивает, что никакой самодеятельности план освобождения города не допускал, хотя и подразумевал инициативу по его выполнению в зависимости от тактической обстановки.

– В ходе выполнения задач допускалась инициатива, но вольности не было и не могло быть, так-как руководитель был высочайшим специалистом, а для нас непререкаемым авторитетом. О той операции по освобождению заложников и пленных в ночь на 5 июля распространятся не буду, но скажу одно: нами был завербован боевик, который открыл камеру и отвел пленных в общежитие АИЗа по улицу Королева, где они были приняты и переправлены в войска, – рассказывает Приймачук.

Он подчеркивает, что военные операции по командованием генерала Бухарева были эффективными и после освобождения Славянска.

– Практически 4 месяца руководил нашей ДРГ генерал Бухарев. Его заслуги по ее формированию и организации боевых действий, позволила нам и после освобождения города Славянска действовать весьма эффективно, – подчеркивает партизан-доброволец.

Доброволец подчеркивает, что он единственный из всей группы был на легальном положении, именно поэтому может рассказать немного о тех событиях.

– Я один был легализован так как по возрасту был самый взрослый, да и позывной мой был Дед, – пишет в заключении Приймачук.

К слову, президент Владимир Зеленский посчитал, сколько средств потребуется на восстановление Донбасса.