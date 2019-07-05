В флешмобе Я знаю героя, основанному в июне Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МТОТ), приняли участие уже более 100 пользователей. Они рассказали истории о людях, которые – несмотря на обстоятельства – войну и оккупацию – находят в себе силы адаптироваться к новой жизни и интегрироваться в новые для себя сообщества, или даже заниматься общественной и волонтерской деятельностью.

Прочитать все эти истории можно в специальном разделе сайта проекта Герои наших сердец. Организаторы флешмоба призывают украинцев брать пример с людей, которые оставляют свои рассказы на сайте. Сделать это может каждый, воспользовавшись формой.

Большинство историй посвящено судьбе переселенцев из временно оккупированной части Донбасса или из Крыма, которые активно и продуктивно интегрируются в новые общины – создают общественные объединения, помогающие другим, основывают новое дело или открывают просторы для взаимодействия неподалеку от линии разграничения. Также есть немало и историй об украинских воинах и волонтерах, о писателях, которые вынуждены были покинуть свой дом, однако остаются творчески активными, а также о детях, которые помогают другим. Вашему вниманию лишь несколько таких историй:

Людмила Чаплыгина – переселенка из Крыма, которая должна была покинуть полуостров в почтенном возрасте – ей уже более 70 лет. Она покинула в Крыму не только бизнес – фитнес-клуб, но и дочь. На новом месте, в Каменце-Подольском, она не только ведет фитнес-уроки для людей старшего поколения, но и помогает другим переселенцам из оформлением грантов. Кроме этого, она занимается искусством плейбек-театра.

Екатерина Нечаева чуть ли не с первых дней Майдана, а потом и с начала войны, занимается волонтерской деятельностью. Она создала БФ ВИЛЬНИи-ЮА, организовала вокруг себя огромное количество людей в мощное волонтерское движение, которому доверяют и те, кто помогает, и те, к кому поступает помощь.

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Дарья Касьянова с первых дней войны на полную включилась в дело спасения мирных жителей, прежде всего помогала эвакуировать детей из интернатных заведений, сирот, лишенных родительской опеки. В целом благодаря ей эвакуированы 40 тыс. человек, из них – 12 тыс. детей, в том числе из интернатов Донецкой области.

Наталья Сосницкая открыла креативный пространство в Константиновке – небольшом городке в Донецкой области, вдохновившись опытом Краматорска. Теперь туда приходят молодые люди и подростки, общаются между собой, вместе реализуют различные культурные, художественные и социальные проекты. Это первое подобное заведение в городе.

С остальными историй пользователей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, флешмоб Я знаю героя является продолжением социально-информационного проекта Герои наших сердец, недавно начатого Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МТОТ).

В центре проекта – зафиксированные в видеосюжетах реальные истории 9-ти героев, чьи жизни изменила война на Востоке и оккупация Крыма. Но они выбрали не путь неверия. Они уже сегодня меняют историю своей жизни и страны, и шаг за шагом строят мирное будущее.