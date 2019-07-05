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Факты / Украина / Политика

Импичмент президента: Парубий требует у Зеленского подписать закон о ВСК

Владимир Зеленский должен немедленно подписать закон о временных следственных комиссиях, предусматривающий процедуру импичмента президента. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий направил главе государства соответствующее письмо.

Андрій Парубій

Спикер парламента Андрей Парубий на заседании Верховной Рады заявил, что Владимир Зеленский должен был до 27 июня подписать закон о ВСК, которым предусмотрена организация процедуры импичмента президента.

По его словам, у президента было 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть его со своими предложениями для повторного рассмотрения.

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Таким образом, как отметил Парубий, закон считается одобренным президентом и должен быть подписан и официально обнародован.

– Господин Зеленский, информирую Вас, что Вы больше не имеете права ветировать закон о ВСК, сейчас Вы можете его только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона, – подчеркнул спикер, добавив, что направил соответствующее письмо главе государства.

Напомним, 6 июня Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №1098,  в котором предусмотрена процедура импичмента президента.

Источник: УНИАН

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