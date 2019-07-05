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Факты / Украина / Политика

Кабмин одобрил реформирование Налоговой и Таможенной служб

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы Налоговой и Таможенной служб.

Кабмин одобрил реформирование Налоговой и Таможенной служб

5 июля на заседании Кабинета министров депутаты одобрили план мероприятий, которые будут способствовать реформированию системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Основными принципами плана реформ назвали:

  • усовершенствования процедуры административного обжалования;
  • оптимизация структуры службы;
  • повышение эффективности международного таможенного сотрудничества.

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Также правительство назначило Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

– Есть предложение поддержать кандидатуру Максима Нефедова на назначение, и я с радостью подпишу решение о назначении.

Возражений нет, решение принято, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.

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