Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы Налоговой и Таможенной служб.

5 июля на заседании Кабинета министров депутаты одобрили план мероприятий, которые будут способствовать реформированию системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.

Основными принципами плана реформ назвали:

усовершенствования процедуры административного обжалования;

оптимизация структуры службы;

повышение эффективности международного таможенного сотрудничества.

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Также правительство назначило Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.

– Есть предложение поддержать кандидатуру Максима Нефедова на назначение, и я с радостью подпишу решение о назначении. Возражений нет, решение принято, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.