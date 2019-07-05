Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы Налоговой и Таможенной служб.
5 июля на заседании Кабинета министров депутаты одобрили план мероприятий, которые будут способствовать реформированию системы органов, реализующих государственную налоговую и таможенную политику.
Основными принципами плана реформ назвали:
- усовершенствования процедуры административного обжалования;
- оптимизация структуры службы;
- повышение эффективности международного таможенного сотрудничества.
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Также правительство назначило Максима Нефедова руководителем Государственной таможенной службы.
– Есть предложение поддержать кандидатуру Максима Нефедова на назначение, и я с радостью подпишу решение о назначении.
Возражений нет, решение принято, – сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
Напомним, 25 июня первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов победил в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы.