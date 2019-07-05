Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва должны пройти 21 июля 2019 года.

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля 2019 года.

Об этом говорится в указе Владимира Зеленского о роспуске парламента, который 23 мая опубликован в Урядовом курьере.

– Руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой и седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. Прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва, – говорится в указе.

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К слову, ранее мы собрали все первые кадровые назначения Зеленского.