В районе Золотого Луганской области боевики “ЛНР” обстреляли из стрелкового оружия патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел 4 июля, когда два бронированных автомобиля с патрулем СММ ОБСЕ находились на блокпосте вооруженных формирований, расположенном на южном крае участка разведения в районе Золотого (60 км к западу от Луганска).

Наблюдатели ОБСЕ готовились к запуску беспилотного летательного аппарата малого радиуса действия, когда услышали 30-40 очередей из крупнокалиберного пулемета и 20-30 выстрелов из стрелкового оружия.

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Стреляли по патрулю примерно с расстояния 1-2 км.

В отчете говорится, что пули пролетели на высоте 10-15 м над ними, некоторые попали в опоры линии электропередачи примерно в 10-15 м к юго-западу от них.

Напомним, 30 июня СММ ОБСЕ подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской как со стороны ВСУ, так и со стороны незаконных вооруженных формирований “ЛНР”.

Источник: ОБСЄ