В период с 29 июня по 1 июля в рамках проекта Рейтинг политических предпочтений жителей Днепра в городе проводился социологический опрос, направленный на изучение общественного мнения граждан относительно предстоящих выборов и оценку уровня доверия/недоверия к украинским политикам и кандидатам на досрочных выборах в Верховную Раду.

С 29 июня по 1 июля в Днепре был проведен социологический опрос, направленный на изучение общественного мнения граждан относительно предстоящих выборов.

Об этом пишет Наше місто.

Массив респондентов, который был охвачен в 25 избирательном округе (Чечеловский и часть Амур-Нижнеднепровского районов), составил 1600 человек. Половозрастное соотношение отражает демографические особенности района: 58,2% опрошенных составили женщины, соответственно, 41,8% – мужчины. Распределение по возрастным группам: респондентов в возрасте 18-29 лет опрошено 16,2%; возрастная группа 30-39 лет – 20,2%; 16,7% – 40-49 лет; в возрасте 50-59 лет – 18,7%, а 28,3% составила категория граждан в возрасте 60 лет и старше. Данное половозрастное распределение выборки обеспечивает ее репрезентативность. Погрешность выборки – 2,5 %.

По словам социолога Анны Владимировны Ревиной, выступившей консультантом и курировавшей данное исследование, предполагаемая явка на предстоящие выборы, достаточно оптимистичная. Однозначно пойду на выборы – 57,0%, скорее пойду – 17,4%.

“Скорее не пойду” – 8,3% и “однозначно не пойду” – 12,4%; затруднились с ответом на данный вопрос 4,9% опрошенных.

Уровень доверия граждан к политическим деятелям формирует их политический выбор. Результаты социологического опроса позволяют составить рейтинг политических предпочтений жителей Днепра.

Что касается отношения граждан к известным политикам государственного уровня, то здесь ситуация такая: доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому сегодня снижается – полностью доверяют ему 40,9% опрошенных, 29,7% – скорее доверяют, что в сумме дает 70,6%; при этом уровень недоверия составил 20,1% (суммарный показатель индикаторов шкалы «скорее не доверяю» и «не доверяю»); 9,2% респондентов заявили, что о нем только слышали.

В отношении премьер-министра Владимира Гройсмана фиксируются негативные настроения граждан: доверие к нему демонстрируют 14,6% опрошенных (4,2% полностью доверяют, а 10,4% – скорее доверяют), при этом 70,1%, наоборот, высказывают свое недоверие (11,7% – “скорее не доверяют”, 58,4% – “не доверяют”); 12,0% отмечают, что о такой политической фигуре лишь слышали, а 3,3% респондентов заявили, что данного политика не знают.

К экс-премьеру Юлии Тимошенко уровень доверия также достаточно низок: 81,7% респондентов высказали негатив в отношении политика (12,3% скорее не доверяют, а 69,4% не доверяют), положительный срез демонстрируют ответы только 12,0% опрошенных, из которых полностью ей доверяют только 3,7%.

Рейтинги одного из главных оппозиционеров страны Юрия Бойко, как и доверие к нему, также постепенно снижаются: положительное отношение к политику продемонстрировали 27,2% (суммарная характеристика индикаторов «полностью доверяю» – 13,9% и “скорее доверяю” – 13,3%), негативные показатели составляют 55,0% (также сумма индикаторов «скорее не доверяю» – 8,0% и “не доверяю” – 47,0%); слышали о данной политической фигуре – 12,3% опрошенных, а 5,6% отметили, что о данном политике информации не имеют.

В отношении кандидатов в депутаты Верховной Рады, которые планируют представлять 25 избирательный округ, результаты социологического опроса позволяют составить представление о первой пятерке.

Лидером среди кандидатов Максим Курячий (самовыдвиженец) – 21,2% граждан планируют отдать свой голос именно за него; второе место с отставанием более 6% занимает Загид Краснов (самовыдвиженец) – его показатель – 14,6%; на третьем месте — Максим Бужанский (Слуга народа) – 8,0%.

3,8% голосов могут отдать Руслану Вишневецкому (самовыдвиженец), примерно такая же картина вырисовывается и у Алексея Лещенко (Оппозиционная платформа — За життя). Остальные кандидаты набрали менее 3,0%. Не смогли определиться с выбором 34,0% опрошенных.

Таким образом, накануне досрочных выборов в парламент 21 июля определились основные фавориты на 25 округе, что зафиксировано данными социологического опроса политических предпочтений избирателей.