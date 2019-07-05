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Факты / Украина

Нацбанк укрепил гривну еще на 16 копеек

Нацбанк установил на 8 июля официальный курс гривны на уровне 25,71 грн/доллар.

Нацбанк укрепил гривну еще на 16 копеек

Нацбанк установил курс гривны на 8 июля на уровне 25,71 грн за доллар. Это на 16 копеек меньше, чем вчера, 4 июля.

В последний раз доллар был ниже 25,71 грн более двух лет назад.

Читайте: Доллар подешевеет до 25,5 грн – прогноз банкиров

На межбанке курс украинской валюты укрепился до 25,64-25,68 грн/доллар, курс в покупке до 25,64 гривен за доллар.

Напомним, что 4 июля курс национальной валюты к доллару установили на уровне 25,87 грн за доллар, чего не происходило с 13 апреля 2018 года.

Источник: Нацбанк

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