Нацбанк установил на 8 июля официальный курс гривны на уровне 25,71 грн/доллар.
Нацбанк установил курс гривны на 8 июля на уровне 25,71 грн за доллар. Это на 16 копеек меньше, чем вчера, 4 июля.
В последний раз доллар был ниже 25,71 грн более двух лет назад.
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На межбанке курс украинской валюты укрепился до 25,64-25,68 грн/доллар, курс в покупке до 25,64 гривен за доллар.
Напомним, что 4 июля курс национальной валюты к доллару установили на уровне 25,87 грн за доллар, чего не происходило с 13 апреля 2018 года.
Источник: Нацбанк
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