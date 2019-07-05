В Украине 5 июля ожидается преимущественно сухая погода.
В пятницу на большей территории страны без осадков.
Только днем на Правобережье синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный – до 5-10 м/с.
Читайте: Гороскоп на сегодня, 5 июля
Температура ночью 9-14°, а днем 21-26°.
В южных регионах ночью 15-20°, днем 25-30°.
В Киеве 5 июля дождь, от 25° до 30° выше нуля.
Ранее синоптики рассказали о погоде на выходные, 6 и 7 июля, на Ивана Купала.
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