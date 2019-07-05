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Факты / Украина

Половину бюджета ВСУ необходимо направлять на развитие войска – Хомчак

Нужно достичь такого финансирования, чтобы на развитие войска можно было тратить не менее половины бюджета ВСУ.

Половину бюджета ВСУ необходимо направлять на развитие войска – Хомчак

Начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что в ближайшие три года нужно достичь финансирования, которое позволит тратить не менее 50% бюджета ВСУ на развитие армии.

Он добавил, что военные-контрактники должны получать не менее 20 тыс. грн зарплаты и надбавки за службу в районе ООС.

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Хомчак также объяснил, что не отдавал приказ о сокращении ВСУ.

– Я отдал указания о проведении надлежащих расчетов по упорядочению штатной численности Вооруженных сил. Разумеется, не снижая боеспособности и с учетом привлечения при необходимости оперативного резерва в состав этих частей, – сказал начальник Генштаба.

К слову, на вооружение ВСУ приняли бронированный автомобиль повышенной проходимости Барс-8.

Источник: Армія Inform

Фото: УНИАН

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