До 15 августа в Верховной Раде должны ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время пресс-конференции заявил, что дал поручение аппарату ВРУ ввести сенсорную кнопку для голосования до 15 августа.

– Я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ, – сказал Парубий.

По его словам, для внедрения сенсорной кнопки потребуется время, когда нардепы не будут работать в пленарном режиме.

Читайте: Выборы в Верховную Раду: приглашение для наблюдателей ПАСЕ отменено

Спикер ВРУ добавил, что такая возможность у аппарата Рады будет с 12 июля.

Он считает, что следующее пленарное заседание Верховной Рады состоится не раньше 15 августа, потому ввести сенсорную кнопку нужно до этого времени.

К слову, глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что повторная жеребьевка партий ставит под угрозу проведение выборов.